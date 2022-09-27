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تكنولوجيا وعلوم
بسبب مشاكل فنّية... "مرسيدس" تستدعي الآلاف من سياراتها المطروحة في الأسواق العالمية!
Lebanon 24
27-09-2022
|
14:00
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أعلن وكلاء "مرسيدس"، أن الشركة قررت استدعاء نحو 300 ألف من سياراتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات فينة اكتشفت في تلك السيارات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة اطلقت حملة جديدة لسحب 292 287 سيارة مرسيدس بيعت في أسواق الولايات المتحدة ما بين عامي 2006 و2012، وكذلك 31577 سيارة أخرى بيعت في كندا.
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وأشارت وسائل إعلام إلى "أن سبب سحب السيارات المذكورة واستدعاءها للصيانة هو اكتشاف مشكلات فيها تتعلق بمعزز الفرامل، وهذه المشكلات قد تتسبب بحوادث خطيرة بسبب تسرب سوائل أنظمة الفرملة".
ومن نماذج سيارات مرسيدس التي تقرر استدعاؤها سيارات ML رباعية الدفع بما فيها نسخ AMG من هذه السيارات، وكذلك سيارات GL، وسيارات R-class.
ووفقا لممثلي مرسيدس "سيتعين على الميكانيكيين أثناء معاينة السيارات المذكورة فحص أنظمة الفرامل فيها، والتحقق مما إذا كان عليها آثار للصدأ أو الاهتراء، وإذا تم اكتشاف مثل هذه المشكلات فيتوجب إصلاحها على الفور".
(روسيا اليوم)
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