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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يطرح طريقة جديدة لإجراء المكالمات

Lebanon 24
28-09-2022 | 05:00
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يستعد تطبيق واتساب لإدخال تعديل "كبير" يتيح من خلاله لمستخدميه، إمكانية إجراء أو الإنضمام إلى المكالمات "عبر روابط" يمكن إنشاؤها داخل التطبيق.

وسيتمكن مستخدمو التطبيق من إرسال "الرابط" لأي شخص يستخدم واتساب لدعوته للإنضمام للمكالمة، وحتى لو لم يكن رقمه مسجلاً ضمن قائمة "جهات الاتصال" لديهم، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً في السابق.
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 فمن المعروف أن واتساب يفرض على مستخدميه، وفي حال أرادوا بدء دردشة مع رقم جديد لأول مرة، أن يقوموا بحفظه ضمن قائمة "جهات الاتصال" على هاتفهم وذلك ليتمكنوا من الكتابة له أو الاتصال به.

 وبحسب ما كشف رئيس واتساب، ويل كاثكارت، فإن ميزة "المكالمات عبر الروابط"، ستظهر لدى مستخدمي التطبيق ابتداءً من هذا الاسبوع، وهي تشمل المكالمات الصوتية والمكالمات عبر الفيديو، حيث أظهرت الصورة التي نشرها عبر تويتر أن خياراً جديداً لإنشاء "روابط المكالمات" سيظهر في أعلى صفحة "CALLS" داخل واتساب.

ويرى الخبراء أن ميزة إنشاء روابط للمكالمات وإرسالها كدعوات، تأتي ضمن سياق خطة واتساب لفرض سيطرته أيضاً، على عالم الاعمال ومنافسة تطبيق زووم الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الميزة.

 وبحسب الخبراء فإن ميزة "المكالمات عبر الروابط" التي سيوفرها واتساب هذا الاسبوع، لن تكون بالمستوى المتقدم كتلك التي يقدمها تطبيق زووم، والتي تعتمد عليها الكثير من الشركات في العالم لجدولة وعقد اجتماعاتها عن بُعد، إلا أن واتساب الذي يضع "عينه" على جمهور زووم، يملك إمكانية تطوير هذه الميزة بسرعة، لسحب "بساط" عقد اجتماعات العمل من زووم في مرحلة لاحقة.

يذكر أن واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر إستخداماً في العالم، مع قاعدة جماهرية تتعدى الملياري مستخدم، وهذه النقطة تحديداً يعتمد عليها واتساب في محاربة منافسيه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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