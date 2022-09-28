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تكنولوجيا وعلوم

ما سبب تأجيل إطلاق المركبة الفضائية "دراغون"؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 14:00
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية دراغون وعلى متنها رواد فضاء بينهم الروسية آنا كيكينا بسبب إعصار "إيان" الذي ضرب فلوريدا.

ويذكر أن الموعد المقرر لإطلاق المركبة كان يوم 3 تشرين الاول المقبل.
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(روسيا اليوم)


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