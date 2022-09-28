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تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل.. برنامج "خبيث" يتخفى ويستهدف بطاقاتكم

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:00
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أفادت تقارير تقنية بانتشار برنامج "خبيث" شديدة الخطورة يستهدف بشكل رئيسي بطاقات الائتمان ومحافظ العملات الرقمية.

(وErbium) هو اسم البرنامج الذي يستخدم في سرقة المعلومات الخاصة بكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط ومحافظ العملات المشفرة.
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وأشار تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، إلى أن (Erbium)، رغم انتشاره على نطاق صغير في الوقت الحاضر، إلا أنه يتمتع بقدرات "مخيفة".

وبمقدور البرنامج الذي اكتشفته شركة Cyfirma للأمن السيبراني لأول مرة في اب الماضي، سرقة البيانات المسجلة على متصفحات الإنترنت مثل بيانات الملء التلقائي لكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني.

كذلك يستهدف البرنامج مستخدمي العملات المشفرة من خلال سرقة البيانات من محافظهم طالما تم تثبيتها كملحق للمتصفح.

ومن قدرات البرنامج أيضا أن باستطاعته سرقة رموز المصادقة ذات العاملين من مختلف مديري كلمات المرور، بالإضافة إلى حفظ صور لشاشات المستخدمين التي قد تحتوي معلومات على درجة عالية من السرية.

تتمثل أفضل طريقة للوقاية من هذا البرنامج بالامتناع عن تنزيل أي ملفات غير قانونية مثل الألعاب التي تم اختراقها وبرامج الروبوت للألعاب.

وينصح الخبراء أيضا بضرورة تحديث برنامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة باستمرار، وإجراء فحص لأي ملف تقوم بتنزيله.

وإذا كنت ممن يمتلكون عملات مشفرة، فمن الجيد التفكير بتحويلها لمحفظة غير متصلة بالإنترنت بدلا من تلك التي تكون على سطح المكتب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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