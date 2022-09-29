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تكنولوجيا وعلوم

مضاد للصدمات والخدوش.. Xiaomi تطرح أقوى هواتفها قريباً

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:00
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 تستعد Xiaomi لطرح هاتفها الأحدث الذي سيتمتع بكاميرات ممتازة وببطارية تعمل مع شاحن فائق السرعة.

 

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Xiaomi 12T سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.1/75.9/8.6) ملم، وزنه 202 غ.

 

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10+ لتوفير دقة عرض ممتازة للفيديوهات والصور.

 

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج MediaTek Dimensity 8100 Ultra المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

 

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 20 ميغابيكسل.

 

وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

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المصدر: روسيا اليوم
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