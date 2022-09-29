نظرة سريعة على أول تحديث كبير لنظام ويندوز 11

بدأت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) في نشر أول تحديث وظائف كبير لنظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11).



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وأوضحت الشركة الأميركية أن التحديث الجديد يحمل الاختصار "22إتش2" (22H2)، وسيتم إظهار التحديث الجديد للمستخدم في 190 دولة تدريجيا. وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف في التحديث الجديد:

سيعمل التحديث الجديد على جعل عملية البحث في قائمة ابدأ أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى تحسين طريقة عرض الأحداث الجارية في الأدوات.

ترتيب النوافذ

أشارت الشركة الأميركية إلى أن وظيفة التجميع التلقائي للنوافذ والمعروفة باسم "سناب لاي أوت" (Snap Layouts) أصبحت أكثر تنوعا، وذلك عن طريق تحسين وظيفة التنقل باللمس من ناحية، وإمكانية تثبيت العديد من علامات التبويب في متصفح مايكروسوفت "إيدج" (Edge) من ناحية أخرى.



وظيفة "عدم الإزعاج"

يمكن للمستخدم البدء الآن بما يعرف باسم جلسات التركيز، التي تقوم بتفعيل وظيفة "عدم الإزعاج" تلقائيا، وعندئذ يتم كتم صوت الإشعارات وشارات شريط المهام وكذلك إشعارات التطبيقات في شريط المهام، وقد دمجت شركة مايكروسوفت وظيفة التركيز في تطبيق الساعة.



وظيفة "ستوديو الويندوز"

أعلنت مايكروسوفت أنها قامت تحت وظيفة "ستوديو الويندوز" بتجميع مجموعة من مزايا الكاميرا والصوت لتحسين جودة الصوت والفيديو أثناء إجراء مؤتمرات الفيديو أو جلسات الألعاب.

وتشمل وظيفة التركيز الصوتي (Voice Focus) مثلا إخفاء الأصوات الخلفية أو تمويه الخلفية من أجل إخفائها (الخلفية)، بالإضافة إلى توافر العديد من تأثيرات الفيديو الأخرى مثل التأطير التلقائي (Automatic Framing) أو التواصل البصري (Eye Contact)، وتساعد هذه الوظائف على جعل المستخدم في منتصف الصورة دائما، على الرغم من تحركه والحفاظ على التواصل البصري أيضا.





برنامج كليب شامب

أوضحت مايكروسوفت أن برنامج تحرير الفيديو "كليب شامب" (Clipchamp) أصبح جزءا لا يتجزأ من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11.

الألعاب

أكدت الشركة الأميركية أن عشاق الألعاب سوف يستفيدون من تحسينات الأداء التي تعمل على تحسين زمن الوصول، بالإضافة إلى توافر معدل تنشيط صورة متغير للألعاب في وضع النافذة.



وتعد وظيفة "أوتو إتش دي آر" (Auto HDR) من الوظائف الجديدة أيضا في وضع النافذة للألعاب، وتعمل هذه الوظيفة على تحسين عرض الألعاب، التي ليس بها صور عالية التباين "إتس دي آر" (HDR)، ولكن الصور ذات نطاق التباين العادي "إس دي آر" (SDR).

تطبيقات أندرويد

انضم متجر تطبيقات "أمازون" (Amazon) إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت على الحواسيب المزودة بنظام ويندوز 11، وبالتالي يمكن للمستخدم حسب الرغبة تشغيل تطبيقات "أندرويد" (Android) في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز، ولكن هذه الوظيفة لا تزال قيد المعاينة بشكل رسمي، إذ قد تظهر بها بعض المشكلات من وقت إلى آخر.



الأمان

يوفر التحديث الجديد ميزة الأمان الجديدة للتحكم في التطبيقات الذكية (Smart App Control)، والتي تساعد في منع تشغيل التطبيقات غير الموثوق فيها والملفات النصية ووحدات الماكرو الضارة.



وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بمقدور نظام ويندوز مستقبلا التعرف على الحالات التي يقوم فيها المستخدم بإدخال بيانات تسجيل الدخول في تطبيقات ضارة أو مواقع ويب تم اختراقها، وسوف يتم تحذير المستخدم من هذه المواقع، وهو ما يعرف بوظيفة "ديفندر سمارت سكرين" (Defender SmartScreen).





مستكشف الملفات

سيتمكن المستخدم قريبا من إنشاء علامات تبويب في مستكشف الملفات، بالإضافة إلى تعديل قائمة ابدأ من خلال توفير وظيفة الوصول السريع إلى الملفات، التي تم استعمالها مؤخرا أو التي يتم استعمالها كثيرا، علاوة على إمكانية تثبيت الملفات الهامة، والإطلاع على الإجراءات، التي قام بها الآخرون على الملفات المشتركة.





يمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان حاسوبه جاهزا لتثبيت التحديث الجديد لنظام ويندوز 11 من صفحة تحديث ويندوز (غيتي).

تطبيق الصور

أعلنت مايكروسوفت عن تحديث تطبيق الصور المدمج، والذي يوفر عرض الغاليري، وهو ما يساعد في البحث عن الصور والعثور عليها وإدارتها ومشاهدتها ونسخها احتياطيا.



مقترحات أثناء النسخ

إذا قام المستخدم بنسخ رقم هاتفي أو موعد، فسوف تظهر له المقترحات المناسبة لهذا الإجراء على الفور، بدءا من إجراء المكالمة عن طريق تطبيق "تيمز" (Teams) وصولا إلى إضافة موعد في تطبيق التقويم.



التطبيقات النشطة

أشارت مايكروسوفت إلى توافر نقطة تبديل جديدة في شريط المهام، تتيح للمستخدم فتح شريط مهام جديد على سطح المكتب بنقرة واحدة لإظهار جميع التطبيقات النشطة.



ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان حاسوبه المكتبي أو حاسوبه المحمول جاهزا لتثبيت التحديث الجديد لنظام ويندوز 11 من صفحة تحديث ويندوز، ويمكن الوصول إليها عن طريق النقر على أيقونة ويندوز في شريط المهام بصفحة البدء، ثم فتح قائمة الإعدادات في النافذة المفتوحة من خلال النقر على أيقونة الترس، وإذا لم يتم عرض تثبيت التحديث "22إتش2" فيمكن للمستخدم النقر على زر "البحث عن تحديثاتحديثات" في صفحة تحديث ويندوز من وقت إلى آخر من أجل تثبيت التحديث يدويا.