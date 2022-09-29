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تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" يعمل على حماية المستخدمين... من ماذا؟
Lebanon 24
29-09-2022
|
11:00
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يطوّر "إنستغرام" أداة يمكنها حظر الصور العارية غير المرغوب فيها المرسلة في رسالة مباشرة (DM)، كما أكد متحدث باسم الشركة الأم Meta.
ويقال إن الميزة ستعمل من خلال اكتشاف صورة عارية وتغطيتها، قبل إعطاء المستخدم خيار فتحها أم لا.
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ومن المقرر إصدار مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة، لكن "إنستغرام" تدعي أنها لن تتمكن من عرض الصور الفعلية أو مشاركتها مع جهات خارجية.
وتم تأكيد ذلك من قبل ليز فرنانديز، مديرة اتصالات منتجات Meta، التي قالت إنه سيساعد المستخدمين على حماية أنفسهم من الصور العارية بالإضافة إلى الرسائل غير المرغوب فيها الأخرى.
وقالت لـ The Verge: "نحن نعمل عن كثب مع الخبراء لضمان أن تحافظ هذه الميزات الجديدة على خصوصية الأشخاص، مع منحهم التحكم في الرسائل التي يتلقونها".
(روسيا اليوم)
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