"تويتر": ماسك فشل في تحديد الحسابات الوهمية

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فشلت الشركات التي وظفها الملياردير الأميركي إيلون ماسك في العثور على عدد كبير من الحسابات الوهمية على "تويتر"، وهو ما كان السبب وراء تخليه عن صفقة شراء المنصة خلال الفترة الماضية.فقد أفاد محامو "تويتر" بأن الحسابات المزيفة التي عثروا عليها، أقل بكثير من التقديرات العامة لماسك، مشيرين إلى أنه أخفى تلك المعلومة، وفق موقع "بزنس إنسايدر".وكشفت شركة Cyabra أن 11% نسبة الحسابات المزيفة أو الوهمية على تويتر، الأمر الذي يخالف تقديرات ماسك بشكل كبير، حيث قال في أيار الماضي على تويتر إن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصة يمكن أن تزيد كثيراً عن 20%، فيما أوضح أنه تراجع عن الصفقة لأن الحسابات الوهمية على المنصة كانت "أعلى بشكل كبير" من تقديرات الـ 5% التي كشف عنها تويتر علناً.وقد رفع تويتر دعوى قضائية لإجبار ماسك على استكمال عملية الاستحواذ وتتجه القضية إلى المحكمة في ولاية ديلاوير في تشرين الأول المقبل.بدوره، قال محامي تويتر إن كلا الاستنتاجات التي توصلت إليها الشركات التي اختارها ماسك "تتماشى إلى حد كبير مع مزاعم تويتر".وأضاف "لم يدعم أي من هذه التحليلات ما قاله ماسك لتويتر وأخبر العالم به في خطابه الذي أرسله في 8 تموز الماضي".