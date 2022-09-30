Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تعطل شبكة معلومات مضللة روسية

Lebanon 24
30-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-995694-638001249360135002.png
Doc-P-995694-638001249360135002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سعت شبكة تضليل ضخمة، نشأت في روسيا، إلى استخدام المئات من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة وعشرات المواقع الإخبارية الوهمية لنشر وجهات النظر التي يروج لها الكرملين بشأن الحرب في أوكرانيا، حسبما كشفت شركة "ميتا".
Advertisement

وقالت الشركة، المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام، إنها حددت الشبكة، وقامت بتعطيلها قبل أن تتمكن من الوصول لجمهور عريض.

وأضافت الشركة أن هذا "أكبر وأعقد مجهود دعائي روسي" منذ بداية الحرب، فيما تضمنت العملية أكثر من 60 موقعاً دشنت لتقليد مواقع إخبارية شهيرة، من بينها صحيفة الغارديان البريطانية ومجلة دير شبيغل الألمانية.

وبدلاً من الأخبار التي نشرتها هذه الصحف بالفعل، احتوت المواقع المزيفة على روابط لدعاية ومعلومات روسية مضللة حول أوكرانيا.

واستخدم أكثر من 1600 حساب مزيف على فيسبوك لنشر هذه الدعاية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

سلطت عملية وقف شبكات التضليل الضوء على وعود شركات التواصل الاجتماعي بمراقبة مواقعها، والخطر الذي لا تزال تشكله المعلومات المضللة.

جاء أحد التقارير الإخبارية المزيفة بعنوان "فيديو: الكشف عما حدث في مدينة بوتشا"، والذي ألقى باللوم على أوكرانيا في مقتل مئات الأوكرانيين في المدينة التي يحتلها الروس.

أيضا، استخدمت حسابات وهمية لنشر روابط تقارير إخبارية مزيفة وغيرها من المنشورات والمقاطع المسجلة المصورة المؤيدة لروسيا على فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى منصات أخرى من بينها تليغرام وتويتر.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-09-30
02:00 | 2022-09-30
23:00 | 2022-09-29
16:00 | 2022-09-29
14:00 | 2022-09-29
11:00 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website