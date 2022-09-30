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تكنولوجيا وعلوم
مركبة فضائية تصل لأقرب نقطة من "أوروبا"
Lebanon 24
30-09-2022
|
08:00
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وصلت المركبة "جونو" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، إلى أقرب نقطة في 20 عاما من القمر الجليدي المتوهج "أوروبا"، الذي يدور حول كوكب المشتري.
وتمكنت "جونو" الخميس من الاقتراب لمسافة 357 كيلومترا من "أوروبا"، الذي يعتقد أن هناك محيطا يتدفق تحت قشرته المتجمدة السميكة، مما يزيد من احتمال وجود حياة تحت الماء.
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ويأمل العلماء في أن يحالفهم الحظ ويرصدوا أعمدة مياه محتملة قد تتدفق من سطح "أوروبا"، الذي يقارب حجمه حجم قمر الأرض.
وتوقع جون بوردي مساعد مدير المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، أن تسير المركبة الفضائية "بسرعة كبيرة نسبيا" تبلغ 123.6 كيلومترا في الثانية.
وقالت "ناسا" إن صورا ذات صلة يجب أن تكون متاحة بحلول الجمعة.
ولا تزال مركبة الفضاء "غاليليو" السابقة التابعة لـ"ناسا" تحمل الرقم القياسي للاقتراب من القمر "أوروبا" بواقع 351 كيلومترا، المسجل عام 2000.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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