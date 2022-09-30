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تكنولوجيا وعلوم
شركة عالمية تكشف النقاب عن جهاز لتتبع مراحل النوم!
Lebanon 24
30-09-2022
|
11:00
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أعلنت شركة أمازون دوت كوم، الأربعاء، عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص لمساعدتهم على التمتع بنوم هادي وعميق، كما كشفت النقاب عن طرازات جديدة من أجهزتها التي يتم التحكم فيها بالصوت وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية.
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وقالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت إن جهاز تتبع النوم (هالو رايز) الذي تبلغ قيمته 139.99 دولار يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز. والهدف هو مساعدة المستخدمين على معرفة سبب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ.
ومثل نظرائها أبل وغوغل المملوكة لشركة ألفابت، استثمرت أمازون في تكنولوجيا تتبع المعلومات الصحية للمستخدمين، لكنها تعرضت في بعض الأحيان للتدقيق من هيئات تنظيمية بشأن المعلومات الحساسة التي تهدف إلى جمعها، مثل نسبة الدهون في الجسم، عبر سوار اللياقة البدنية الخاص بها والمعروف باسم (هالو).
وتقول أمازون إن خصوصية العملاء لها أولوية مطلقة في عملها.
المصدر: العربية
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