Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة عالمية تكشف النقاب عن جهاز لتتبع مراحل النوم!

Lebanon 24
30-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-995757-638001376874613770.PNG
Doc-P-995757-638001376874613770.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة أمازون دوت كوم، الأربعاء، عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص لمساعدتهم على التمتع بنوم هادي وعميق، كما كشفت النقاب عن طرازات جديدة من أجهزتها التي يتم التحكم فيها بالصوت وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية.
Advertisement

وقالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت إن جهاز تتبع النوم (هالو رايز) الذي تبلغ قيمته 139.99 دولار يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز. والهدف هو مساعدة المستخدمين على معرفة سبب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ.

ومثل نظرائها أبل وغوغل المملوكة لشركة ألفابت، استثمرت أمازون في تكنولوجيا تتبع المعلومات الصحية للمستخدمين، لكنها تعرضت في بعض الأحيان للتدقيق من هيئات تنظيمية بشأن المعلومات الحساسة التي تهدف إلى جمعها، مثل نسبة الدهون في الجسم، عبر سوار اللياقة البدنية الخاص بها والمعروف باسم (هالو).

وتقول أمازون إن خصوصية العملاء لها أولوية مطلقة في عملها.

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-09-30
08:00 | 2022-09-30
05:00 | 2022-09-30
02:00 | 2022-09-30
23:00 | 2022-09-29
16:00 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website