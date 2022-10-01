سيُنافس يوتيوب وتيك توك.. ميزات جديدة من تويتر!

أعلن القائمون على "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ينافس بها منصات YouTube و TikTok.

وتبعا لبعض مواقع الإنترنت فإن "منصات تويتر بدأت باختبار ميزة جديدة لعرض الفيديوهات، وعبر هذه الميزة سيتمكن المستخدم من رؤية المقاطع المصورة، كما سيكون بإمكانه تعديل الفيديوهات لاستخدام مقاطع قصيرة منها وعرضها في تغريداته، الأمر الذي سيجعل اكتشاف المحتوى أكثر متعة وفائدة في المنصة".

وعبر الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدم مشاهدة الفيديو داخل التغريدة بالحجم الصغير، أو مشاهدته بوضعية "الشاشة الكاملة" عبر النقر فوق زر "توسيع الفيديو"، كما سيتمكن من التمرير السريع لمشاهدة المزيد من الفيديوهات عبر سحب إصبعه للأعلى على شاشة هاتفه أو حاسبه اللوحي.

Advertisement

ومن المفترض أن يعرض تطبيق "تويتر" العديد من مقاطع الفيديو للمستخدم في علامة التبويب "استكشاف التطبيق"، وسيتيح ميزة تعرض الفيديوهات للمستخدم تبعا لاهتماماته ضمن قائمة "Videos for you".

وتشير بعض المواقع إلى أن "تويتر" سيحصل على ميزات إضافية أيضا، ستساعد المستخدم على معرفة وقت وتاريخ "آخر تعديل" أجري على المنشورات التي تظهر له.

(روسيا اليوم)