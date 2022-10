محيط تحت قمر يدور حول كوكب المشتري.. وناسا تتأكد! (فيديو)

وصلت المركبة "جونو" التابعة لوكالة ناسا إلى أقرب نقطة في 20 عاما من القمر الجليدي المتوهج "أوروبا" الذي يدور حول كوكب المشتري، وذلك ضمن إطار التدقيق وراء الحياة تحت الماء.

وفي التفاصيل، تمكنت "جونو" من الاقتراب لمسافة 357 كيلومترا من "أوروبا" الذي يعتقد أن هناك محيطا يتدفق تحت قشرته المتجمدة السميكة، ما يزيد من احتمال وجود حياة تحت الماء.

بحجم قمر الأرض

ويأمل العلماء في أن يحالفهم الحظ ويرصدوا أعمدة مياه محتملة قد تتدفق من سطح "أوروبا" الذي يقارب حجمه حجم قمر الأرض.

بدوره، أوضح سكوت بولتون، كبير علماء "جونو" والمسؤول في معهد ساوث ويست للأبحاث ومقره في سان أنطونيو بالولايات المتحدة، أنه يجب أن يكون المختصون في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب تماما كي يرصدوا الهدف.

في حين توقع جون بوردي، مساعد مدير المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن تسير المركبة الفضائية "بسرعة كبيرة" نسبيا تبلغ 123.6 كيلومتر في الثانية.

يذكر أن ناسا كانت أعلنت أن صورا ذات صلة يجب أن تكون متاحة بحلول يوم الجمعة.

بينما لا تزال مركبة الفضاء "غاليليو" السابقة التابعة لوكالة ناسا تحمل الرقم القياسي للاقتراب من القمر "أوروبا" بواقع 351 كيلومترا، والمسجل عام 2000.

(العربية)