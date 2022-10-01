Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لهذه الأسباب.. أبل تراجعت عن إنتاج آيفون 14

Lebanon 24
01-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-995951-638001911551590471.png
Doc-P-995951-638001911551590471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أوردت مذكرة لشركة أبل الأميركية إلى أنها تُبطئ إنتاجها من هواتف آيفون 14، على عكس التوقعات التي أشارت إلى احتمال زيادة الإقبال على الهاتف الجديد.

 

وطلبت أبل، في مذكرة أرسلتها إلى المورِّدين، التراجع عن الجهود المبذولة لزيادة تجميع مكوِّنات آيفون 14، وذلك بعدما كانت تخطط لإنتاج 6 ملايين هاتف في النصف الثاني من العام الجاري.

 

يأتي ذلك عكس التوقعات السابقة للشركة بزيادة الطلب على الهاتف الجديد بنسبة تزيد على 7 في المئة مقارنةً بالعام الماضي. كما كشفت مؤشراتُ أسهم الشركات المُصَنِّعةِ لوَحدات هواتف آيفون، عن تراجع كبير لم تَعهده من قبل خلال الفترة التي تُعقب طرح هواتف آيفون.

 

وذكرت تقارير دولية أن هناك عدة أسباب وراء هذا التراجع في الإنتاج، منها التخوف من حصول ركود اقتصادي عالمي.

 

ويقول مراقبون إن الصين تُعد كلمةَ السر في تراجع مبيعات هواتف آيفون الأخيرة، إذ تعاني بكين، وهي أكبرُ سوق للهواتف الذكية في العالم، ركودا اقتصاديا أضرَّ بصانعي الأجهزة المحمولة.

 

كما تشير بيانات إلى أسباب أخرى وراء قلة الإقبال على هذه الهواتف، منها ارتفاعُ التضخم، واضطرابُ سلاسل التوريد الناجمُ عن أزمة أوكرانيا.

(سكاي نيوز)

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-10-01
11:00 | 2022-10-01
06:12 | 2022-10-01
05:00 | 2022-10-01
02:00 | 2022-10-01
23:00 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website