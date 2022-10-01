INFINIX تتحدى سامسونغ بهذا الهاتف (صور)

كشفت INFINIX عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونغ المطروحة حاليا.



ويتميز بأنه أول هاتف أندرويد يحصل على معالج MediaTek Helio G99 المتطور، فضلا عن حصوله على معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي (8+5) غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل NOTE 12 PRO الجديد على هيكل بأبعاد (164.4/76.5/7.8) ملم، وزنه 192 غ، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.

وجهّز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 108 ميغابيكسل، كما زود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.



وزودته INFINIX بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.