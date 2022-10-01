لمحبي ألعاب الفيديو... Razer تكشف عن تقنيتها الجديدة (فيديو)





وتبعا لأحدث التسريبات فإن المنصة الجديدة ستجهّز بقبضات جانبية لليدين تشبه قبضات منصات "بلاي ستيشن" الشهيرة، وستحصل على أزرار تفاعلية تجعل تشغيل الألعاب أكثر متعة للمستخدم.

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ومن المفترض أن تحصل المنصة على معالجات Qualcomm Snapdragon G3x، ونظام تشغيل معدل عن أنظمة أندرويد، وتقنيات تمكنها من تشغيل ألعاب الفيديو عبر خدمات الإنترنت السحابية، وبالتالي ستتفوق على منصات Razer Kishi V2. كشفت عملاقة صناعة التقنية Razer عن منصة ألعاب محمولة جديدة زودتها بمواصفات متطورة.وتبعا لأحدث التسريبات فإن المنصة الجديدة ستجهّز بقبضات جانبية لليدين تشبه قبضات منصات "بلاي ستيشن" الشهيرة، وستحصل على أزرار تفاعلية تجعل تشغيل الألعاب أكثر متعة للمستخدم.ومن المفترض أن تحصل المنصة على معالجات Qualcomm Snapdragon G3x، ونظام تشغيل معدل عن أنظمة أندرويد، وتقنيات تمكنها من تشغيل ألعاب الفيديو عبر خدمات الإنترنت السحابية، وبالتالي ستتفوق على منصات Razer Kishi V2.

ومن المتوقع أن تحصل المنصة على شاشة مدمجة من نوع OLED بمقاس 6.5 بوصات، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا.



وستجهّز المنصة بمنافذ USB-C، ومنافذ للاقتران مع الحواسب أو منصات الألعاب الكبيرة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، كما ستكون قادرة على الاقتران بالإلكترونيات الأخرى عبر شبكات بلوتوث و Wi-Fi.