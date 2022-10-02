"سامسونغ" تنقل كاميرات الهواتف إلى مرحلة أخرى

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تحدثت تقارير أن شركة التكنولوجيا الكورية الكبرى "سامسونغ" (Samsung) تعمل على نظام كاميرا للتعرف على الوجه يتضمن كاميرتين تحت الشاشة.وكُشفت التكنولوجيا الجديدة في طلب براءة اختراع قدمته سامسونغ إلى "كيبرس" (KIPRIS) (خدمة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية) في آذار 2021. ونُشرت الأسبوع الماضي الوثيقة المعنية وقد حصلت عليها صحيفة هولندية.ويمكن أن تساعد التقنية الجديدة في الحصول على صور متعددة للمستخدم من زاويتين لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للوجه بشكل أفضل واستخدامه لأغراض المصادقة.وقال التقرير إن سامسونغ ضمّنت التكنولوجيا الجديدة على سلسلة هواتف "غالاكسي فولد" (Galaxy Fold) الخاص بها، ولكن فقط لغايات التجربة. ولا تذكر براءة اختراع التكنولوجيا الجديدة كثيرا من التفاصيل.ومع ذلك، فالوثيقة تعرض نموذجًا بالحجم الطبيعي لهاتف عادي من طراز "فولد" مع كاميرتين؛ واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل.وتتطرق براءة الاختراع أيضا إلى قياس حجم بؤبؤ العين. فوفقًا للتقرير، حجم بؤبؤ العين يجب أن يختلف اعتمادًا على ظروف الإضاءة، ويمكن استخدام هذه الخاصية كإجراء أمني إضافي لتعزيز نظام الحماية ضد استخدام أشياء مثل الصور أو الأقنعة لخداع مصادقة الوجه.