Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تنقل كاميرات الهواتف إلى مرحلة أخرى

Lebanon 24
02-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-996255-638002940151384115.jpg
Doc-P-996255-638002940151384115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت تقارير أن شركة التكنولوجيا الكورية الكبرى "سامسونغ" (Samsung) تعمل على نظام كاميرا للتعرف على الوجه يتضمن كاميرتين تحت الشاشة.

وكُشفت التكنولوجيا الجديدة في طلب براءة اختراع قدمته سامسونغ إلى "كيبرس" (KIPRIS) (خدمة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية) في آذار 2021. ونُشرت الأسبوع الماضي الوثيقة المعنية وقد حصلت عليها صحيفة هولندية.
Advertisement

ويمكن أن تساعد التقنية الجديدة في الحصول على صور متعددة للمستخدم من زاويتين لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للوجه بشكل أفضل واستخدامه لأغراض المصادقة.

وقال التقرير إن سامسونغ ضمّنت التكنولوجيا الجديدة على سلسلة هواتف "غالاكسي فولد" (Galaxy Fold) الخاص بها، ولكن فقط لغايات التجربة. ولا تذكر براءة اختراع التكنولوجيا الجديدة كثيرا من التفاصيل.

ومع ذلك، فالوثيقة تعرض نموذجًا بالحجم الطبيعي لهاتف عادي من طراز "فولد" مع كاميرتين؛ واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل.

وتتطرق براءة الاختراع أيضا إلى قياس حجم بؤبؤ العين. فوفقًا للتقرير، حجم بؤبؤ العين يجب أن يختلف اعتمادًا على ظروف الإضاءة، ويمكن استخدام هذه الخاصية كإجراء أمني إضافي لتعزيز نظام الحماية ضد استخدام أشياء مثل الصور أو الأقنعة لخداع مصادقة الوجه.
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-10-02
23:00 | 2022-10-01
16:00 | 2022-10-01
14:00 | 2022-10-01
11:00 | 2022-10-01
08:00 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website