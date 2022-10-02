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تكنولوجيا وعلوم
روبوت تسلا "أوبتيموس" يلوح للجماهير... وماسك يخطط لإنتاج الملايين (فيديو)
Lebanon 24
02-10-2022
|
08:00
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عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" نموذجا أوليا للروبوت البشري "أوبتيموس" (Optimus)، متنبئًا بأن شركته المختصة بصناعة السيارات الكهربائية ستكون قادرة على إنتاج الملايين من هذا الروبوت وبيعه بأقل من 20 ألف دولار، أي أقل من ثلث سعر سيارة تسلا من طراز "واي" (Y)، حسب تقرير لوكالة رويترز.
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وقال ماسك إنه يتوقع أن تكون تسلا جاهزة لتلقي الطلبات على الروبوت في غضون 3 إلى 5 سنوات، وشرح كيف أن محاولة تطوير المنتج ستستغرق عقدا من الزمان أو أكثر، وقال إن إيرادات هذا المنتج قد تكون أكبر من إيرادات تسلا للمركبات الكهربائية.
وتهدف تسلا من تصميم وبناء روبوتات للسوق أن يتم استخدامها كعمال في مصانعها، وهو ما يميزها عن الشركات المصنعة الأخرى التي جربت الروبوتات الشبيهة بالبشر.
وكان الكشف الذي طال انتظاره -لرؤية الروبوتات العاملة في مكاتب الشركة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا- جزءًا مما وصفه ماسك بأنه محاولة لجعل تسلا رائدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وليست مجرد شركة تصنع "سيارات رائعة".
وخلال العرض خرج روبوت تجريبي -قالت تسلا إنه تم تطويره شباط الماضي- للتلويح للحضور أمس الجمعة، وعرضت تسلا مقطع فيديو للروبوت حيث يقوم بمهام بسيطة، مثل ري النباتات، وحمل الصناديق ورفع القضبان المعدنية في مصنع الشركة في كاليفورنيا.
ويأمل ماسك أن تدخل طرازات أكثر شبها بالبشر حيز الإنتاج، ولهذا خرج أوبتيموس خلال العرض وقام بتحية بطيئة للجمهور، وقال ماسك إن أوبتيموس سيكون قادرًا على المشي في غضون أسابيع قليلة.
المصدر: الجزيرة
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