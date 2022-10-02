غوغل تطور ميزة متعددة الاستخدام لمتصفح "كروم" على "الويب وأندرويد"

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على مستوى "أندرويد"، بدأت جوجل في اختبار ميزة جديدة تحمل اسم Omnibox Modernize Visual Update والذي يقدم تصميم جديد لمساحة كتابة عناوين مواقع الويب.



فعند كتابة المستخدم لاسم موقع إلكتروني داخل تلك المساحة، تبدأ المقترحات تظهر أسفل المربع مرتبة في تصميم بطاقات، بحيث يظهر كل مقترح كبطاقة منفصلة بذاتها تحمل خلفية سوداء يجعل كل بطاقة مميزة عما يأتي أعلاها وأسفلها، ما يسهل تركيز عين المستخدم على كل منها، بحسب موقع 9to5Google.



تتوفر التقنية الجديدة في صورة ميزة مخفية "flag" بإصدار غوغل كروم 108، والذي لا يزال في مرحلة اختباراته التجريبية، ويتوفر فقط لإصدار كروم التجريبي Chrome Canary.



وكي يتمكن المستخدم من تفعيل الميزة التجريبية الجديدة، فإنه عليه كتابة الرابط chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update داخل مربع البحث بشكل مباشر، ومن ثم يقوم بالضغط على زر Enter، وبعد ذلك يفعل المربع بجوار الخيار داخل النافذة التي سينتقل إليها عبر الرابط السابق. تعمل شركة غوغل على تطوير تجربة مستخدمي الإنترنت على متن متصفحها للويب سواء على الحواسيب أو هواتف أندرويد، وذلك من خلال تزويد محرك البحث العملاق بشريط كتابة مواقع الويب بتصميم جديد وإمكانيات مطوّرة.على مستوى "أندرويد"، بدأت جوجل في اختبار ميزة جديدة تحمل اسم Omnibox Modernize Visual Update والذي يقدم تصميم جديد لمساحة كتابة عناوين مواقع الويب.فعند كتابة المستخدم لاسم موقع إلكتروني داخل تلك المساحة، تبدأ المقترحات تظهر أسفل المربع مرتبة في تصميم بطاقات، بحيث يظهر كل مقترح كبطاقة منفصلة بذاتها تحمل خلفية سوداء يجعل كل بطاقة مميزة عما يأتي أعلاها وأسفلها، ما يسهل تركيز عين المستخدم على كل منها، بحسب موقع 9to5Google.تتوفر التقنية الجديدة في صورة ميزة مخفية "flag" بإصدار غوغل كروم 108، والذي لا يزال في مرحلة اختباراته التجريبية، ويتوفر فقط لإصدار كروم التجريبي Chrome Canary.وكي يتمكن المستخدم من تفعيل الميزة التجريبية الجديدة، فإنه عليه كتابة الرابط chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update داخل مربع البحث بشكل مباشر، ومن ثم يقوم بالضغط على زر Enter، وبعد ذلك يفعل المربع بجوار الخيار داخل النافذة التي سينتقل إليها عبر الرابط السابق.

وتعمل غوغل على تطوير ميزة فريدة وعملية لشريط كتابة مواقع الويب في متصفحها كروم، ولكن هذه المرة لإصدار الحواسيب الشخصية.



وتختبر غوغل تسهيل وصول المستخدم لجوانب مختلفة من المتصفح، مثل العلامات المرجعية Bookmarks أو سجل المواقع التي تمت زيارتها مؤخراً History، وذلك من خلال استخدام صيغة كتابة تتمثل في استخدام علامة "@" وبعدها مباشرة الكلمة مثل "Bookmarks" أو "History"، بحيث عند الضغط على النتيجة من القائمة المنسدلة يتم نقل المستخدم إلى صفحة التبويب المطلوب مباشرة.

كما أن المستخدم إذا كان يرغب في البحث داخل التبويب دون الانتقال إليه، سيكون عليه أن يضغط على زر المسطرة ليتحرك مسافة بعد كتابة "@History" مثلاً، وحينها يكتب اسم الموقع الذي يبحث عنه، وبذلك سيبحث داخل سجل المواقع التي تمت زيارتها سابقاً دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحة "الهيستوري" نفسها.