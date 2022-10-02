تسلا تخطط لمضاعفة مبيعات سياراتها في ألمانيا

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تعتزم شركة تسلا المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك مضاعفة مبيعاتها بألمانيا إلى 80 ألفا في 2022، بعدما وصل إنتاجها الأسبوعي بمصنعها في جرونهايده بالقرب من برلين إلى 2000 سيارة.ويشار إلى مضي أكثر من ستة شهور على تدشين الإنتاج في مصنع تسلا في منطقة جرونهايده.سر الرقم 2000جاء ذلك في تغريدة نشرتها تسلا على موقع “تويتر” اليوم الأحد 2 تشرين الأول، وأرفقتها بصورة لعاملين يقفون إلى جانب سيارة تسلا عليها لافتة تحمل الرقم 2000، وذلك على غرار ما حدث عندما وصل معدل الإنتاج الأسبوعي إلى 1000 سيارة في منتصف حزيران الماضي.ويذكر أن المصنع الذي تم افتتاحه في آذار الماضي هو المصنع الأوروبي الوحيد لتسلا التي يترأسها إيلون ماسك.ويعمل لدى تسلا في هذا المصنع 12 ألف شخص، وتسعى الشركة للوصول بالطاقة الإنتاجية هناك إلى 500 ألف سيارة في العام.ولا تزال حركة الإنتاج تتصاعد في مصنع تسلا، وأفادت معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن تسلا تطمح إلى الوصول بمعدل الإنتاج الأسبوعي إلى العلامة 5000 سيارة في الربع الأول من 2023.مضاعفة الإنتاج في ألمانيا إلى 80 ألف سيارةتريد شركة “تسلا” مضاعفة مبيعات السيارات، في ألمانيا إلى 80 ألفا هذا العام، طبقا لما ذكرته صحيفة “أوتوموبيل فوتشه” الأسبوعية الألمانية وذلك نقلا عن أحد المديرين المحليين.وأضافت الصحيفة أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية باعت 39 ألفا و714 وحدة في أكبر اقتصاد في أوروبا في عام 2021، وستواصل استهداف المضاعفة السنوية للشحنات، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد.كما ستستمر الشركة الأميركية فى استهداف مضاعفة مبيعاتها سنويًا في ألمانيا، عبر جذب المزيد من العملاء، بافتتاح متاجر وتحسين عروض الخدمة.وتخطط شركة تسلا لتعزيز مبيعاتها فى ألمانيا بعد أن قام مديرها التنفيذى إيلون ماسك بتسليم الزبائن أول نموذج من السيارة «واى اس»، الذى تم تصنيعه فى مصنع بالقرب من برلين فى مارس الماضى.وعلى صعيد آخر، تسير على ما يرام جهود تسريع إنتاجية مصنع «جيجا برلين» الذى يعد أول خط للشركة فى أوروبا، وهو ما يفسح الطريق للإعلان عن مخطط لضم أراضٍ جديدة.ونقلاً عن «تسلا، فإن هناك جهودًا لتسريع وتيرة إنتاج موديل «واى اس»، وعلى الرغم من أن الشركة لم تفصح عن أى أرقام لدعم ثقتها فى تلك الطرازات، فقد أوردت صحيفة محلية أن ألف سيارة تم بناؤها تقريباً أسبوعيًا من خلال مصنع «سمر» بألمانيا الذى يسهم بعُشر الطاقة الإنتاجية القصوى.وتستهدف شركة تسلا زيادة إنتاجها السنوى إلى 2 مليون وحدة فى عام 2023، وعلى المدى الطويل إلى 20 مليون وحدة.