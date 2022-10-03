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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" يبتكر مشغل وسائط جديد يسهّل مشاهدة الفيديوهات
Lebanon 24
03-10-2022
|
02:00
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أعلنت "تويتر" أنها بدأت اختبار مشغل وسائط جديد يهدف لتسهيل مهمة عثور المستخدمين على الفيديوهات ومشاهدتها، وذلك من خلال طرح تحديثين جديدين.
وقالت تويتر إن مشغل الوسائط الجديد سيتوفر في الأيام المقبلة للأشخاص الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنكليزية على نظام التشغيل "آي أو إس" وأندرويد.
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وقالت "تويتر" عبر مدونتها إن مقاطع الفيديو أصبحت جزءا كبيرا من المحادثات العامة وأكثر أنواع المحتوى جاذبية على الإنترنت، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر منصتها تحوز على مليارات المشاهدات كل عام.
ويوسّع مشغل الوسائط المحدّث من تويتر مقاطع الفيديو ليملأ الشاشة بنقرة واحدة، ما يتيح تجربة المشاهدة الكاملة والغامرة لأول مرة. ولتنشيط وضعية ملء الشاشة، ما عليك سوى النقر فوق مقطع الفيديو.
كما يتضمن مشغل الوسائط الجديد ميزة لاكتشاف المزيد من مقاطع الفيديو؛ فقط قم بالتمرير لأعلى لبدء تصفح محتوى أكثر جاذبية. أما إذا كنت تريد الخروج من وضع ملء الشاشة والعودة إلى التغريدة الأصلية، فما عليك سوى أن تنقر فوق سهم الرجوع في الزاوية اليسرى العلوية.
وذكرت "تويتر" أنه من خلال مكتبة الفيديو الجديدة، يمكن للمستخدم العثور بسهولة على المزيد من مقاطع الفيديو إلى جانب التغريدات والمؤشرات التي قد تهمه.
ولتجربة هذه الميزة ما عليك سوى فتح علامة التبويب "استكشاف" لاكتشاف بعض مقاطع الفيديو الأكثر شيوعا التي تتم مشاركتها على تويتر.
المصدر: الجزيرة
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