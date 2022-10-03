تعرف على خطوات ناسا الأخيرة فى محاولة إطلاق صاروخ القمر

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كشفت ناسا، أنها ستحاول إطلاق صاروخ القمر العملاق في تشرين الثاني المقبل، دون الالتزام بموعد محدد لمهمة Artemis 1 التي تأخرت كثيرًا. وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية، التي اضطرت إلى تأجيل محاولتها الأخيرة للإقلاع بسبب الإعصار الهائل الذي ضرب فلوريدا هذا الأسبوع، أنها تجهز نافذة الإطلاق التالية في الفترة ما بين 12 نوفمبر و27 تشرين الثاني.ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، قالت ناسا في تدوينة على مدونة، "خلال الأيام المقبلة، سيقوم الفريق بتقييم الظروف والعمل الضروري وتحديد موعد محدد لمحاولة الإطلاق التالية ".وكان المسؤولون قد رفضوا حتى الآن إغلاق الباب بالكامل في محاولة سابقة في أكتوبر، وكان لابد من إعادة صاروخ SLS، وهو أقوى صاروخ صممته ناسا على الإطلاق، إلى حظيرة التخزين الخاصة به في مركز كينيدي للفضاء من أجل حمايته من اقتراب إعصار إيان.وقالت ناسا إن العاصفة دمرت أجزاء من فلوريدا لكن الصاروخ نفسه لم يصب بأضرار.وسيستغرق رفع الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 متراً (320 قدماً) ونقله إلى منصة الإطلاق، قبل تكوينه للإقلاع، أيامًا أيضًا.