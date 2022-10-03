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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تفاجئ الصين.. وتوقف أهم خدماتها
Lebanon 24
03-10-2022
|
16:00
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أوقفت شركة غوغل خدمات الترجمة المقدمة من محرك البحث الشهير في البر الرئيسي الصيني، وحجبت إحدى الخدمات القليلة المتبقية في بلد يتم فيه حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي الغربية.
ويعرض تطبيق "ترجمة غوغل" والموقع الآن شريط بحث عام ورابطا يعيد توجيه المستخدمين الصينيين إلى صفحته في هونغ كونغ، والمحظورة في البر الرئيسي.
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وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة منذ السبت، وفقًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
ولم تعد ميزة الترجمة موجودة على متصفح (غوغل كروم) تعمل أيضًا للمستخدمين في الصين.
وذكرت غوغل في بيان أن "خدمة الترجمة توقفت في الصين بسبب الاستخدام المنخفض. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين يستخدمون خدمة الترجمة من غوغل في الصين".
شركة التكنولوجيا الأميركية لديها علاقة متوترة مع الصين. في عام 2010، سحبت غوغل محرك البحث الخاص بها من السوق الصينية، بعد أن أصبحت غير راغبة في الالتزام بقواعد الرقابة في البلاد.
وتحركت الصين لاحقًا لحظر خدمات غوغل الأخرى مثل خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" والخرائط "غوغل مابس".
(سكاي نيوز عربية)
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