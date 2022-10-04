Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شاشة أعلى دقة.. تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy المنتظر من "سامسونغ" (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-996856-638004617051868629.png
Doc-P-996856-638004617051868629.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بـ Galaxy S23 Ultra الذي ستطرحه سامسونغ ليكون أقوى هواتفها الذكية.
وسيشبه الهاتف الجديد من حيث التصميم هاتف Galaxy S22 ، لكن حواف هيكله ستكون أكثر انحناء، وسيحصل على شاشة أعلى دقة، أما أبعاد هيكله فستكون (163.4/78.1/8.8) ملم.
Advertisement
وسيحصل هيكل الهاتف على مقاومة ممتازة للماء والغبار، وستتم حمايته بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، كما سيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرات وبعض التطبيقات عن بعد كما في هواتف Galaxy S22.
Video Player

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالجات Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الحديث، أو معالجات Exynos 2300 التي ستمكنه من التعامل بسرعة مع البيانات وشبكات 5G، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت على الأغلب.
 

 

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات، إحداها بدقة 200 ميغابيكسل، وفيها عدسة مخصصة للتصوير العريض، وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة.
 
وسيجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة.

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-10-04
23:00 | 2022-10-03
16:00 | 2022-10-03
14:00 | 2022-10-03
08:00 | 2022-10-03
05:00 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website