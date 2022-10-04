"غوغل" تزيح الستار عن هاتفها الجديد "بيكسل 7"... ماذا عن ساعتها الذكية؟

تستعد شركة "غوغل" الأميركية لإزاحة الستار عن عدد من أحدث أجهزتها، يوم الخميس الموافق 6 تشرين الأول الجاري، لكن سيكون أبرزها هو هاتف "بيكسل 7"، وأول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية.

وستطرح "غوغل" نسختان من هاتفها الجديد، هما "بيكسل 7" والنموذج الأعلى "بيكسل 7 برو"، وسيكونان مزودان بشبكة "الجيل الخامس"، وكلاهما يعملان بنظام "أندرويد 13".

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وتشير تقارير إلى أنه من المرجح أن يكون هاتف "غوغل بيكسل 7" بشاشة "أموليد" مقاسها 6.3 بوصة، مع دعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، كما أنه من المتوقع أن تكون الشاشة مزودة بحماية زجاج "غوريلا" المقوى ضد الصدمات، وبطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، وشحن سلكي سريع بقدرة 30 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 21 وات.

بالنسبة للكاميرات، فقد يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة تتصدرها كاميرا بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابيكسل، وقد يكون الهاتف مزودا بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط صور "سيلفي".

ولفتت تقارير إلى أن هاتف "بيكسل 7" قد يكون مزودا ببعض الميزات الأخرى، والتي تشمل مستشعر بصمات الأصابع وفتح الوجه، ومقاومة الماء والغبار، ومكبرات صوت ستيريو.

أما عن سعر الهاتف، فقد يصل سعره إلى 599 دولار.



ومن المتوقع أن يأتي هاتف "غوغل بيكسل برو 7"، الذي سيتم الإعلان عنه الخميس، بشاشة مقاس 6.7 بوصة، مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وقد تشتمل الكاميرات الأخرى الموجودة في جزءه الخلفي على عدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر بزاوية فائقة الاتساع دقته 12 ميغابيكسل، فضلا عن كاميرا بدقة 108 ميغابيكسل لالتقاط صور "السيلفي".

وقد يكون الهاتف مدعوما ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 23 وات والشحن العكسي.

ومن المتوقع أن يصل سعر هاتف "غوغل بيكسل 7 برو" إلى 899 دولار أمريكي.



وأهم ما يميز "ساعة بيكسل" هو أنها أول ساعة ذكية رسمية من شركة "غوغل"، وتشير تقارير إلى أنها قد تتشابه مع ساعة "آبل" الذكية من حيث تتبع اللياقة البدنية والنوم والصحة العامة، مثل قياسها لمعدل ضربات القلب وأكسجين الدم، فضلا عن مراقبة تخطيط القلب.

وقد تحتوي الساعة على ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ 2 غيغابايت، و32 غيغابايت من السعة التخزينية.



وأشار تسريب نشره موقع "9to5Google" إلى أن سعر الساعة يبدأ من 350 دولارا، مع نسخة مزودة بشريحة اتصال ذكية خلوية تبلغ 400 دولار، وهذا أعلى بكثير من ساعة "غلاكسي 5" من الشركة الكورية "سامسونغ"، التي يبلغ سعرها 280 دولار أمريكا، وقريب من أسعار عن سلسلة "آبل" Series 8"، التي تبلغ قيمتها 399 دولار.

(سبوتنيك)