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تكنولوجيا وعلوم

ناسا تُحقق في "جسم غريب" على المريخ

Lebanon 24
04-10-2022 | 16:00
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ذكرت تقارير إعلامية أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحقق في "جسم غريب" علق في مروحيتها الخاصة في المريخ.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الخبراء لاحظوا "جسما غريبا عالقا" في مروحية "Ingenuity"، التي أطلقتها "ناسا" إلى المريخ في وقت سابق.
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وتم رصد الجسم الغامض، الذي أطلق عليه مسؤولو ناسا "FOD"، بمجرد أن نفذت المروحية الصغيرة رحلتها الثالثة والثلاثين بنجاح.

وجرى إطلاق هذه المروحية، في شباط 2021، للبحث عن "علامات الحياة" على الكوكب الأحمر.

وذكرت ناسا: "جميع عمليات القياس عن بُعد وعمليات البحث لا تظهر أي مؤشر واضح.. ما يزال الفريق يعمل على تحديد مصدر الجسم".

ورجح خبراء أن يكون الجسم الغريب "حطاما لإحدى الروبوتات التي أنجزت مهمات سابقة على سطح المريخ".
 
 
(سكاي نيوز)
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