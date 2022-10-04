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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تعلن عن تصنيعها الرقائق الأكثر تقدما في العالم خلال 5 سنوات

Lebanon 24
04-10-2022 | 23:00
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أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تهدف إلى صنع بعض من أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم في غضون 5 سنوات.
وأشارت في بيان لها إلى أنها وضعت خارطة طريق لخطط إنتاج الرقائق المتطورة، لافتة إلى أنها ستبدأ في صنع رقائق بعملية 2 نانومتر في عام 2025، ورقائق بعملية 1.4 نانومتر في عام 2027.
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ويشير رقم النانومير إلى حجم كل ترانزستور فردي على شريحة، كلما كان الترانزستور أصغر، فإنه يمكن تعبئة المزيد منه في شبه موصل واحد، وعادة من الممكن أن يؤدي تقليل حجم النانومتر إلى رقائق أكثر قوة وفعالية.
ولعقد مقارنة بينها وبين الشركة الأميركية "آبل"، فإن أحدث هواتف الأخيرة "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" مزودة بمعالج يحمل شريحة بحجم 4 نانومتر، بينما بدأت منافستها "سامسونغ" في إنتاج شرائح بحجم 3 نانومتر في وقت سابق من العام الحالي.
 
وتتوقع شركة "TSMC" أن تبدأ في إنتاج رقائق بحكم 3 نانومتر في العام الحالي، على أن تبدأ في إنتاج رقائق بحجم 2 نانومتر في عام 2025، ومع ذلك لم تعلن رسميا عن خططها لإنتاج رقائق 1.4 نانومتر بكميات كبيرة.
 
(سبوتنيك) 
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