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أعلنت شركة تويتر توصلها لعرض من الملياردير إيلون ماسك لإنهاء صفقة شراء شركة "تويتر"، بسعر العرض الأصلي، البالغ 54.20 دولار للسهم.وقالت الشركة في بيان: "استلمنا رسالة من فريق ماسك، والتي قدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية". وأضاف البيان: "نية الشركة هي إنهاء الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم".ويأتي عرض ماسك الجديد، بعد محاولته منذ أشهر التراجع عن اتفاق للاستحواذ على "تويتر"، الموقّع في نيسان الفائت.وبدأ ماسك في التراجع بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الصفقة، زاعماً أن "تويتر" قد ضلّلته بشأن حجم قاعدة مستخدميها، ومدى انتشار الحسابات الآلية.