Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطوير سيارة "Lynk & Co 09"... تعرفوا إلى ميزاتها الجديدة!

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-997325-638005693142143101.jpg
Doc-P-997325-638005693142143101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حظيت سيارة Lynk & Co 09 منذ إطلاقها بشعبية كبيرة، فاعتبرت من أقوى المنافسين لسيارت Volvo XC90، لذا قررت Geely تطوير هذه السيارة وجعلها أقوى وأفضل من النواحي التقنية.

فقد حصلت سيارة Lynk & Co 09 EM-P الجديدة على هيكل كروس أوفر انسيابي، وعلى واجهة امامية مميزة مزينة بالكروم، ومصابيح وكشافات ضباب متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، فضلا عن تجهيزها بعجلات كبيرة وعريضة وأنظمة تعليق ممتازة تجعل حركتها سلسة حتى على الطرق الشديدة الوعورة.
Advertisement

وصممت قمرة هذه السيارة لتوفر للركاب والسائق أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ جهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت على أنظمة تكييف ممتازة، كما زودت بأنظمة مولتيميديا متطورة.

وحصلت واجهة القيادة  فيها على شاشة لمسية كبيرة قبالة السائق، وشاشة لمسية أخرى في منتصفها، كما زودت السيارة بنظام كاميرات 360 درجة لمراقبة محيطها أثناء الحركة، فضلا عن تزويدها بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل المركبة بمحركات هجينة قادرة على توليد عزم يعادل 520 حصانا، تمكنها من التسارع من  0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.6 ثوان فقط، والوصول إلى سرعة 230 كلم/سا.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-10-05
08:00 | 2022-10-05
05:00 | 2022-10-05
02:00 | 2022-10-05
23:00 | 2022-10-04
16:00 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website