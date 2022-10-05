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تكنولوجيا وعلوم
تسلا تزيل أجهزة استشعار من سيارتها
Lebanon 24
05-10-2022
|
16:00
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أعلنت شركة تسلا أنها ستزيل أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية من سياراتها اعتبارا من الشهر الجاري، والاكتفاء باستخدام الكاميرات فقط في ميزات السلامة ومساعد السائق.
وبحسب وكالة رويترز، تحتوي سيارات تسلا الآن على 12 مستشعرا فوق صوتي في المصدات الأمامية والخلفية، وتستخدم مستشعرات الصوت قصيرة المدى بشكل أساسي في تطبيقات وقوف السيارات واكتشاف الأجسام القريبة.
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واعتبر المحلل في "غايد هواس إنسايتس"، سام أبو الصامد، أن هذه الخطوة ستوفر لشركة تسلا بضعة دولارات فقط، "أعني أن هذه الأشياء رخيصة جدا".
لكن أبو الصامد أوضح أن إزالة أجهزة الاستشعار فوق الصوتية، ستوفر لشركة تسلا أيضا بعض الرقائق الإلكترونية.
وبدأت تسلا العام الماضي في تقليل أجهزة استشعار الرادار وسط نقص في الرقائق.
وقال الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، إن تسلا يمكنها تحقيق استقلالية كاملة باستخدام الكاميرات فقط.
وتواجه شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، تدقيقا تنظيميا وقانونيا وعاما متزايدا على نظام الطيار الآلي بعد الحوادث.
المصدر: رويترز
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