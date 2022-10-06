"ناسا" ترصد إطلاق الشمس لأقوى توهج لها منذ شهور.. وتحذر من المزيد (فيديو وصور)

أصدرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إنذارا بعد أن أطلقت الشمس توهجا شمسيا قويا في وقت متأخر من يوم الأحد.



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وقد يكون التوهج الأخير مجرد بداية لعدد من التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية في الأيام القادمة. ويواجه العالم الآن بروز "بقعة كبيرة معقدة" على وجه الشمس، ما قد يعني مزيداً من النشاط الشمسي. والتوهجات الشمسية هي انفجارات قوية للطاقة تنبثق من الغلاف الجوي المتقلب للشمس. ويمكن أن تؤدي هذه الانفجارات إلى مشاكل في الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وأنظمة الملاحة وأن تؤدي إلى مخاطر تؤثر على رواد الفضاء والمركبات الفضائية.وقد يكون التوهج الأخير مجرد بداية لعدد من التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية في الأيام القادمة. ويواجه العالم الآن بروز "بقعة كبيرة معقدة" على وجه الشمس، ما قد يعني مزيداً من النشاط الشمسي.

وتوضح وكالة ناسا أن التوهج الجديد هو توهج من الفئة X1. ويشار إلى أن الفئة X هي أقوى فئة ممكنة من التوهجات - على الرغم من أن الرقم "1" يشير إلى أن التوهج هو على الجانب الضعيف لأقوى فئة منه.

وقد أدى ذلك إلى نشر تنبيه على موقع ناسا على الإنترنت، تشاركه توماس زوربوشن، مدير ناسا نفسه.

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 2, 2022, peaking at 4:25pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1. https://t.co/OW1aF5nHWN pic.twitter.com/7qr2UigGws — NASA Sun & Space (@NASASun) October 3, 2022





وأصدرت وكالة الفضاء الأميركية صورة للتوهج أثناء مغادرته للشمس، باستخدام مرصد ديناميكا الشمس، وهي مركبة فضائية تراقب الشمس باستمرار، وبذلك تراقب مثل هذه التوهجات.





ولقد انبعثت أحدث التوهجات من الشمس يوم الأحد 2 تشرين الاول، وبلغت ذروتها في الساعة 4.25 مساء بالتوقيت الشرقي. وأصدرت وكالة الفضاء الأميركية صورة للتوهج أثناء مغادرته للشمس، باستخدام مرصد ديناميكا الشمس، وهي مركبة فضائية تراقب الشمس باستمرار، وبذلك تراقب مثل هذه التوهجات.ولقد انبعثت أحدث التوهجات من الشمس يوم الأحد 2 تشرين الاول، وبلغت ذروتها في الساعة 4.25 مساء بالتوقيت الشرقي.

وأدى ذلك إلى انقطاع التيار اللاسلكي، وفقا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وانضمت إليها الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب مشاكل في شبكة الطاقة وصعوبات للأقمار الصناعية.

There is more than meets the eye on the Sun. 👀



In visible light (left), which the human eye can see, the Sun’s surface has dark splotches known as sunspots.



Ultraviolet light (right) is invisible to the human eye but shows sunspots surrounded by bright regions named faculae. pic.twitter.com/DbLMh0s13P — NASA Sun & Space (@NASASun) October 3, 2022

وقد تبدأ الانبعاثات الكتلية الإكليلية الأخرى التي قد تتجه نحو الأرض في الوصول إلينا في الأيام المقبلة، بعد أن غادرت الشمسَ البقعةُ الشمسية الكبيرة على الحافة الشمالية الغربية، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية، والذي أضاف أن طقس الفضاء قد يظل غير مستقر لبقية الأسبوع.