5 تغييرات ضخمة في إنتظار مستخدمي "واتساب"... ما هي؟

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كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، أنّ هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق "واتساب"، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. وهي:1. ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات2. القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على "واتساب"3. ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية4. وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة5. القدرة على حفظ الرسائل المختفيةويمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات "واتساب" الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي لتطبيق "واتساب" WhatsApp beta عن طريق متجر "غوغل بلاي" (Google Play) من أجهزة "أندرويد". حيث يمكنك البحث عن "واتساب"، ثم قم بتمرير الصفحة وصولا إلى أسفلها لترى ميزة "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي". اضغط على زر "أنا فيها" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.