27
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
5 تغييرات ضخمة في إنتظار مستخدمي "واتساب"... ما هي؟
Lebanon 24
06-10-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، أنّ هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق "واتساب"، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. وهي:
1. ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات
Advertisement
2. القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على "واتساب"
3. ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية
4. وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة
5. القدرة على حفظ الرسائل المختفية
ويمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات "واتساب" الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي لتطبيق "واتساب" WhatsApp beta عن طريق متجر "غوغل بلاي" (Google Play) من أجهزة "أندرويد". حيث يمكنك البحث عن "واتساب"، ثم قم بتمرير الصفحة وصولا إلى أسفلها لترى ميزة "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي". اضغط على زر "أنا فيها" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
23:01 | 2022-10-05
05/10/2022 11:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-10-06
"R8 Coupe"... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة
05:00 | 2022-10-06
دراسة تكشف تأثيراً مدمراً للتغير المناخي على نصف الأرض
02:00 | 2022-10-06
"ناسا" ترصد إطلاق الشمس لأقوى توهج لها منذ شهور.. وتحذر من المزيد (فيديو وصور)
23:07 | 2022-10-05
"واتس آب" قد يحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد!
16:00 | 2022-10-05
تسلا تزيل أجهزة استشعار من سيارتها
14:00 | 2022-10-05
هل يختفي المحيط الهادىء وتتشكّل قارة واحدة عملاقة؟
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact