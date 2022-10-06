شواحن "سامسونغ" قد تشحن هواتف "آيفون"؟!

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وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بالإجماع على قانون جديد يُلزم كافة الأجهزة الالكترونية على استخدام شاحن طاقة شائع ومتداول.وحصل التشريع على موافقة من البرلمان الأوروبي، الذي في حال أن تم إقراره بصورة نهائية، سيلزم كافة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات المباعة داخل الاتحاد الأوروبي أن تكون مجهزة بمنفذ شحن "يو إس بي" من النوع "سي"، مع حلول نهاية عام 2024، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.وقد يؤثر ذلك القانون على شركات مثل "آبل" الأميركية وغيرها من شركات التكنولوجيا، التي لا تستخدم حاليا شاحن "يو إس بي- سي".وتستخدم غالبية هواتف "آيفون" من شركة "آبل" شاحن "لايتننغ" الحالي، ولكنها سوف تضطر إلى تضمين الشاحن "يو إس بي- سي" إذا كانت ترغب في بيع هواتفها داخل الاتحاد الأوروبي.يشار إلى أنه تم تجهيز حواسيب "آيباد" و"ماك بوك" الأحدث من شركة "آبل" بالفعل بمنافذ شحن "يو إس بي- سي".