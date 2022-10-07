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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" ترفض عرض ماسك.. ما مصير الإتفاق؟
Lebanon 24
07-10-2022
|
02:00
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أعلن محامو الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن شركة "تويتر" رفضت عرض مالك شركة "تسلا" البالغة قيمته 44 مليار دولار المقدم للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، وطالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة في هذا الصدد.
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وجدد ماسك عرضه للاستحواذ على الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء نزاع قانوني مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة نيسان ورفعت "تويتر" دعوى قضائية.
وبما أن "تويتر" رفعت دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء بعد أن حاول التراجع قبل أربعة أشهر، فمن غير المرجح أن تنسحب الشركة - التي صوت مساهموها بالموافقة على الصفقة - من الاتفاق.
وبدلا من ذلك، من المحتمل أن تسعى الشركة للحصول على تأكيدات من جانب ماسك بأنه جاد هذه المرة ولن ينسحب مرة أخرى.
المصدر: العربية
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