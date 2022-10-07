Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يختبر ميزة جديدة لسد ثغرة الخصوصية عند المستخدمين

Lebanon 24
07-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-997949-638007278382984445.jpg
Doc-P-997949-638007278382984445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل تطبيق "واتساب" باستمرار على ميزات جديدة، حيث يختبر خاصية لحظر "لقطة الشاشة".

ويهدف تطبيق "واتساب" من هذه الميزة الجديدة إلى تعزيز الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين.

وذكر موقع "WABetaInfo" المعني بأخبار تطبيق واتساب عبر "تويتر"، أن التطبيق أعلن عن اختبار ميزة جديدة "حظر لقطة الشاشة".
Advertisement

وبفضل خاصية حظر لقطة الشاشة، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من التقاط لقطة شاشة لعرضها مرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو.

ويقوم "واتساب" بإصدار هذه الحماية لمنع الأشخاص من التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة لعرض الرسائل مرة واحدة وهو متاح لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي.

يشار إلى أن "واتساب" تعمل حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

فبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق "واتساب"، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. وهي:

1. ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)

2. القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على "واتساب" (تجريبي)

3. ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)

4. وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)

5. القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير)
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-10-07
02:00 | 2022-10-07
23:00 | 2022-10-06
16:00 | 2022-10-06
14:00 | 2022-10-06
11:00 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website