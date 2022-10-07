"واتساب" يختبر ميزة جديدة لسد ثغرة الخصوصية عند المستخدمين

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يعمل تطبيق "واتساب" باستمرار على ميزات جديدة، حيث يختبر خاصية لحظر "لقطة الشاشة".ويهدف تطبيق "واتساب" من هذه الميزة الجديدة إلى تعزيز الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين.وذكر موقع "WABetaInfo" المعني بأخبار تطبيق واتساب عبر "تويتر"، أن التطبيق أعلن عن اختبار ميزة جديدة "حظر لقطة الشاشة".وبفضل خاصية حظر لقطة الشاشة، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من التقاط لقطة شاشة لعرضها مرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو.ويقوم "واتساب" بإصدار هذه الحماية لمنع الأشخاص من التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة لعرض الرسائل مرة واحدة وهو متاح لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي.يشار إلى أن "واتساب" تعمل حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.فبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق "واتساب"، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. وهي:1. ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)2. القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على "واتساب" (تجريبي)3. ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)4. وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)5. القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير)