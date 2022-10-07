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تكنولوجيا وعلوم

وصول طاقم من سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:00
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وصل طاقم كرو دراغون التابع لشركة "سبيس إكس" ويضم 4 أفراد، من بينهم رائدة فضاء روسية وأول أميركية من السكان الأصليين ترسل إلى المدار، بأمان إلى محطة الفضاء الدولية، لبدء مهمة علمية لمدة خمسة أشهر.

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وأطلقت كبسولة كرو دراغون التي تحلق بشكل مستقل إلى المدار، الأربعاء الماضي، على متن الصاروخ سبيس إكس "فالكون 9"، الذي تم إطلاقه من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

 ويتكون الطاقم من اثنين من رواد الفضاء الأميركيين في ناسا هما نيكول أونابو مان وجوش كاسادا بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، ورائدة الفضاء آنا كيكينا، وهي أول روسية على متن مركبة فضاء أميركية منذ 20 عاما.

وتعد مشاركة كيكينا مؤشرا على استمرار التعاون الروسي الأميركي في الفضاء على الرغم من التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانضمت كيكينا إلى بعثة "سبيس كرو 5" بموجب اتفاقية جديدة لمشاركة الركوب أبرمتها ناسا في تموز مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تتيح للبلدين مواصلة الطيران على المركبات الفضائية لبعضهما البعض من وإلىمحطة الفضاء الدولية.
 
 
(سكاي نيوز)
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