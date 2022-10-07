تقنية جديدة قد تحدث ثورة في مجال إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء (فيديو)

طورت شركة أميركية مقلاعًا عملاقًا لاستخدامه في إرسال أقمار اصطناعية وحمولات أخرى إلى الفضاء، في تقنية إن نجحت ستلغي استخدام الصواريخ.

وتسعى شركة "سبين لاونش" الأميركية التي تأسست في كاليفورنيا في عام 2014، إلى إدخال هذه التقنية الجديدة حيز الخدمة في عام 2026، وذلك بعدما نجحت بالفعل في إطلاق حمولات من "ناسا "و"إيرباص"، باستخدام مقلاع عملاق على ارتفاع 7600 متر في الهواء، وفق صحيفة "بيزنس واير".

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن شراكة مع شركة "SpinLaunch" الناشئة لإرسال مركبات إلى مدار منخفض من الكرة الأرضية، من دون استخدام صواريخ. pic.twitter.com/VNaikPIuw0 — قناة بينونة (@Baynounahtv) April 15, 2022



يحتوي المقلاع على ذراع معدنية يبلغ طولها حوالي 33 متراً، يتم ربط الحمولة بها، لكنَّ حجمه لا يتجاوز حوالي ثلث حجم المقلاع النهائي الذي تريد الشركة صنعه.

ومن المقرر أن تكون النسخة النهائية قادرة على تسريع الأجسام إلى حوالي 8000 كيلومتر في الساعة لإطلاقها في الفضاء، أي بسرعة أسرع من سرعة الصوت، تبلغ 1200 كيلومتر في الساعة.

وتأمل الشركة في إطلاق أول أقمار اصطناعية تزن 200 كيلوغرام بحلول عام 2026، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشركات العملاقة، لأنه يقدم بديلا أرخص للنقل بالصواريخ التي تستهلك الكثير من الوقود.