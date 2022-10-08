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تكنولوجيا وعلوم

"روبوت أمازون" يخيّب آمال الشركة: لا يلبّي احتياجات العملاء

Lebanon 24
08-10-2022 | 02:00
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أعلنت الناطقة باسم "أمازون" أليسا كارول أن الشركة ستوقف الاختبارات الحية لروبوت التوصيل الآلي "أمازون سكاوت" بعد أن أدركت شركة مبيعات التجزئة الأميركية أن البرنامج "لا يلبي احتياجات عملائها بالكامل".
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وأضافت كارول في تصريحات أوردتها "رويترز"، أن الشركة "تعمل الآن على تقليص البرنامج أو إعادة ضبطه، وستعمل مع الموظفين المعنيين لإعادة توزيعهم على الوظائف المتاحة الأخرى داخل الشركة"، مضيفة أنها "لن تتخلى عن المشروع تماماً".

وبدأت أمازون في اختبار الروبوت "سكاوت" وهو بحجم مبرد صغير ويتحرك على طول الأرصفة بخطى سريعة، في واشنطن عام 2019، قبل التوسع إلى جنوب كاليفورنيا وجورجيا وتينيسي.

وفي مؤتمرها السنوي، العام الماضي، كشفت الشركة عن أحدث أجهزتها الذكية التي تضمّنت عدداً من المفاجآت لجمهور السوق التقنية، أهمها روبوت منزلي يُدعى "آسترو".

وقدمت الشركة أول روبوت منزلي لها "آسترو" وهو عبارة عن روبوت بشاشة تعرض وجهاً يقوم بتعبيرات مختلفة للتفاعل مع أوامر المستخدمين، كما أنه مزوّد بعجلتين كبيرتين تساعدانه على التحرك بحرية.
المصدر: الشرق
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