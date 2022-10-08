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تكنولوجيا وعلوم

قدرة غير متوقعة ليرقات العث .. هذا ما تفعله بالبلاستيك

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:00
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اكتشف علماء إسبان قدرة غير متوقعة ليرقات العث على محاربة البلاستيك.

يمكن ليرقات عثة الشمع الكبيرة أن تكسر الأكياس البلاستيكية بفضل وجود إنزيميْن في لعابها. وتوصل إلى هذا الاستنتاج العلماء الإسبان من مركز البحوث البيولوجية ونشروا دراستهم بهذا الشأن في مجلة Nature Communications  العلمية.
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يذكر أن المادة البلاستيكية مصنوعة من بوليمرات يصعب تكسيرها. وعلاوة على ذلك، فهناك عدد من المكملات التي تزيد من متانتها ، لذلك يمكن أن تتحلل لعدة قرون. واكتشف علماء الأحياء صدفة أن الإنزيمات الموجودة في لعاب اليرقات تثير في غضون ساعات قليلة تفاعل الأكسدة داخل جزيء بلاستيكي.

 ومن المعروف أن يرقات عثة الشمع من نوع Galleria mellonella هي آفات في مجال تربية النحل، إذ أنها  تأكل الشمع والعسل ويرقات النحل أحيانا.

وغطت عالمة الأحياء، فيديريكا برتوتشيني، عام 2017  خلايا النحل بأكياس بلاستيكية ظهرت عليها ثقوب عديدة  في 40 دقيقة. واتضح أن اليرقات تقضم وتهضم البلاستيك.

ويريد العلماء في المستقبل تصنيع إنزيمات يسروع العثة التي ستستخدم لتفكيك النفايات البلاستيكية.
المصدر: روسيا اليوم
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