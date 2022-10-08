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تكنولوجيا وعلوم

"أماسيا"... قارة عملاقة يتوقع العلماء ظهورها في المستقبل

Lebanon 24
08-10-2022 | 08:00
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توقع علماء من جامعة "كيرتن" في سيدني الأسترالية ظهور قارة عملاقة جديدة أطلقوا عليها اسم (أماسيا)، في مكان المحيط الهادئ الحالي بعد 200-300 مليون عام. وتم نشر نتائج عملهم العلمي في مجلة  National Science Review الأسترالية العلمية. 
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وأشار الباحثون إلى أن القارات العملاقة  تظهر على وجه الأرض كل 300-500 مليون عام. وعلى سبيل المثال فإن قارة بانغيا (Pangea) هي القارة الأخيرة المعروف اليوم أنها كانت موجودة على الأرض منذ 335-175 مليون عام.

وأثبت العلماء باستخدام عمليات المحاكاة، أن القارة العملاقة التالية يمكن أن تتشكل نتيجة تصادم بين صفيحتي آسيا وأميركا، مما سيؤدي إلى إغلاق المحيط الهادئ.

أما أستراليا، فيمكن أن تصبح، حسب العلماء الأستراليين،  حلقة وصل على الطريق إلى الاندماج وظهور قارة (أماسيا) العملاقة الجديدة.
المصدر: روسيا اليوم
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