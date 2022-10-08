"غوغل" تطلق هواتفها الجديدة.. تعرف على المواصفات والأسعار





يتميز تصميم الهواتف الجديدة بوجود شريحة من الألومنيوم في أعلى الظهر بداخلها فتحات عدسات الكاميرا الخلفية، والتي تتنوع بين فتحة واحدة بيضاوية بداخلها العدستين في "بيكسل 7"، أو فتحتين في هاتف "بيكسل 7 برو"، إحداهما دائرية بداخلها العدسة الرئيسة، والأخرى بداخلها العدستان الثانية والثالثة.

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وطرحت الشركة الهاتفين الجديدين بإطار معدني بنفس لون الهاتف، بعكس الجيل السابق الذي كان إطاره أسود اللون. أطلقت شركة "غوغل"، هواتفها الجديدة "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" بمعالج جديد وإمكانيات تصوير متطورة، إضافة إلى تحديثات متعلقة بالأداء والعملية.يتميز تصميم الهواتف الجديدة بوجود شريحة من الألومنيوم في أعلى الظهر بداخلها فتحات عدسات الكاميرا الخلفية، والتي تتنوع بين فتحة واحدة بيضاوية بداخلها العدستين في "بيكسل 7"، أو فتحتين في هاتف "بيكسل 7 برو"، إحداهما دائرية بداخلها العدسة الرئيسة، والأخرى بداخلها العدستان الثانية والثالثة.وطرحت الشركة الهاتفين الجديدين بإطار معدني بنفس لون الهاتف، بعكس الجيل السابق الذي كان إطاره أسود اللون.

معالج جديد

زودت "غوغل" هاتفيها الجديدين بمعالجها الأحدث Tensor G2، وهو الجيل الثاني من عائلة معالجات "جوجل" الخاصة لهواتفها الذكية، ويقدم تقنية تصنيع 4 نانومتر، ويعتمد على معمارية مجموعات الأنوية الثلاث، إذ إنه مزود بـ8 أنوية، وتوجد به وحدة معالجة تينسور TPU المخصصة لتعليم الآلة، وشريحة Titan M2 الأمنية كمعالج مساعد.



ووعدت "غوغل" المستخدمين بأداء أفضل من الجيل الأول، إلى جانب مستوى مميزة في ترشيد استهلاك البطارية.



"بيكسل 7"

تتضمن قائمة مواصفات هاتف "بيكسل 7" شاشة سعتها 6.3 بوصة بدقة FHD، ومعدل تحديث 90 هيرتز، وهو معدل مميز مقارنة بمعدلات تحديث شاشة الهواتف الذكية في نفس الفئة السعرية، ويوجد في الشاشة مستشعر لبصمة الإصبع تحت الزجاج، والتي تأتي بقوة سطوع 1400 نقطة ضوئية، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بخيارين 128 و256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4355 مللي أمبير، إلى جانب سرعة شحن سلكي 21 واط و20 واط للشحن اللاسلكي. زودت "غوغل" هاتفيها الجديدين بمعالجها الأحدث Tensor G2، وهو الجيل الثاني من عائلة معالجات "جوجل" الخاصة لهواتفها الذكية، ويقدم تقنية تصنيع 4 نانومتر، ويعتمد على معمارية مجموعات الأنوية الثلاث، إذ إنه مزود بـ8 أنوية، وتوجد به وحدة معالجة تينسور TPU المخصصة لتعليم الآلة، وشريحة Titan M2 الأمنية كمعالج مساعد.ووعدت "غوغل" المستخدمين بأداء أفضل من الجيل الأول، إلى جانب مستوى مميزة في ترشيد استهلاك البطارية.تتضمن قائمة مواصفات هاتف "بيكسل 7" شاشة سعتها 6.3 بوصة بدقة FHD، ومعدل تحديث 90 هيرتز، وهو معدل مميز مقارنة بمعدلات تحديث شاشة الهواتف الذكية في نفس الفئة السعرية، ويوجد في الشاشة مستشعر لبصمة الإصبع تحت الزجاج، والتي تأتي بقوة سطوع 1400 نقطة ضوئية، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بخيارين 128 و256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4355 مللي أمبير، إلى جانب سرعة شحن سلكي 21 واط و20 واط للشحن اللاسلكي.





وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 10.8 ميجابكسل بزاوية تصوير أكثر اتساعاً من هاتف بيكسل 6، وتتيح ميزة فتح الشاشة ببصمة الوجه، عبر الاعتماد على نظام برمجي جديد بدلاً من الاعتماد على منصة مستشعرات إضافية.



ويبدأ طرح الهاتف الجديد في الأسواق بداية من 13 تشرين الأول ، بسعر 699 دولاراً. ويتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الرئيسية 50 ميجابكسل، والأخرى 12 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة للغاية، ويوجد في الكاميرا وضع Cinematic Blur لتصوير الفيديو، والذي يدعم تصوير مقاطع بأسلوب احترافي بتقنية 10-bit HD، كما طورت الشركة قدرات التكبير البصري ليقدم مستويين من خلال إتاحة Zoom عبر التصوير بالعدسة الرئيسة، إلى جانب تقديم 7 مستويات من التصوير الرقمي.وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 10.8 ميجابكسل بزاوية تصوير أكثر اتساعاً من هاتف بيكسل 6، وتتيح ميزة فتح الشاشة ببصمة الوجه، عبر الاعتماد على نظام برمجي جديد بدلاً من الاعتماد على منصة مستشعرات إضافية.ويبدأ طرح الهاتف الجديد في الأسواق بداية من 13 تشرين الأول

"بيكسل 7 برو"

يتميز الهاتف بشاشة 6.7 بوصة بدقة وضوح QHD+ من نوع OLED LTPO بمعدل تحديث لعرض الشاشة 120 هيرتز، ما يسمح بإمكانية خفض معدل عرض الشاشة إلى 10 هيرتز.



وقالت "غوغل" إن شاشة "بيكسل 7 برو" تقدم مستوى سطوع 20% أعلى من "بيكسل 6 برو"، كما أنها مغطاة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، وهي نفس حماية الجيل السابق من الهاتف، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتميز الهاتف بوجود كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بزاوية تصوير 80 درجة وفتحة عدسة f/1.85، وكاميرا ثانية 12 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة 114 درجة وفتحة f/2.2، و48 ميجابكسل للعدسة الثالثة المخصصة للتكبير بخمسة مستويات من التكبير البصري بفتحة عدسة f/3.5، وكاميرا أمامية 11.1 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.



ويحتوي الهاتف على تقييم IP68 لمقاومة المياه والأتربة، وكلاهما يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 13"، مع مزايا أمنية مطورة لحماية خصوصية البيانات.



ويبدأ طرح الهاتف في الأسواق بداية من 13 أكتوبر، بسعر يبدأ من 899 دولاراً.