التاكسي الطائر وسيلة للتنقل في أولمبياد 2024؟





ففي سابقة من نوعها ستقلع بشكل فعلي أولى سيارات أجرة طائرة لنقل الركاب من المشجعين والمشاركين في مناسبة ألعاب أولمبياد 2024 التي ستقام في فرنسا.

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ويشرف على هذا المشروع شبكة مواصلات باريس والمديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، وسيتم تخصيص نقطتي انطلاق لهذه المركبات في quai d'Austerlitz وLa Défense. ركوب سيارة طائرة كان ضربا من الخيال، لكن اليوم الخيال العلمي أصبح واقعاً.ففي سابقة من نوعها ستقلع بشكل فعلي أولى سيارات أجرة طائرة لنقل الركاب من المشجعين والمشاركين في مناسبة ألعاب أولمبياد 2024 التي ستقام في فرنسا.ويشرف على هذا المشروع شبكة مواصلات باريس والمديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، وسيتم تخصيص نقطتي انطلاق لهذه المركبات في quai d'Austerlitz وLa Défense.

ومن المفترض أن تبدأ مجموعة من الاختبارات لهذه الخدمة قبل بضعة أشهر من انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وستكون هذه التجارب مرتبطة بمدى القبول الاجتماعي وكذلك الضوضاء والاهتزازات.



وابتداء من نيسان 2024، سيكون بإمكان عشر سيارات أجرة طائرة بمقعدين تجربة أول ممرات جوية، وسيكون السائق على متن المركبة. وإن نجحت التجربة، سيسمح لشركات الطيران بطرح هذه الخدمة في الأسواق بين عامي 2028-2030.