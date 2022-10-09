"سامسونغ" تطلق حاسب Galaxy الجديد بمواصفات منافسة

تستعد سامسونغ لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون من بين أفضل حواسب Galaxy من حيث المواصفات والأداء.

وتبعا للتسريبات فإن حاسب Galaxy Tab S8 FE الجديد سيحصل على هيكل متين أنيق التصميم مجهز بإطارات وواجهة خلفية معدنية، أبعاده (258.6/184.5/5.6) ملم، وزنه 565 غ.

Advertisement

أما شاشاته فستكون بمقاس 12.6 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، تردها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيحصل هذا الحاسب على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وعلى لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل، وسيجهز بتقنيات تساعده على الاتصال بأحدث شبكات Wi-Fi .

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870، ومعالج Adreno 650.، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، ما سيزود بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.