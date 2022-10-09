عملاق GMC الجديد... تعرفوا إليه (فيديو)

كشفت GMC عن سيارة Sierra الجديدة التي صممت لتكون من بين أبرز مركبات البيك آب الكبيرة المخصصة للطرق الوعرة.



وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كبير وتصميم يوحي بالقوة، وزودت بعجلات خاصة بمقاس 20 إنشا وأنظمة تعليق معدّلة تمكنها من اجتياز الطرق الشديدة الوعورة بسهولة.

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خارجيا حصلت هذه السيارة على العديد من التعديلات التي تميزها عن مركبات Sierra مثل التصميم الجديد للواجهتين الأمامية والخلفية وممتمتصات الصدمات والفتحات الجانبية للهيكل، وداخليا جاءت هذه السيارة بتصميم جديد أيضا، إذ تزينت واجهة القيادة فيها بعناصر مميزة من الجلد الفاخر والخشب، وباتت الشاشات على الواجهة تتوضع بشكل عرضي، وجاءت الشاشة قبالة السائق بمقاس 12 بوصة أما الشاشة اللمسية في منتصف الواجهة فأصبحت بمقاس 12.3 بوصة.

وزودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوت، وحصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ التكيفي للمسار على الطرق السريعة، كما جهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.

وستطرحها GMC بعدة نسخ، نسخة بمحرك بنزين V8 بسعة 6.6 ليتر وعزم 407 أحصنة، ونسخة بمحرك ديزل توربيني Duramax V8 يأتي بسعة 6.6 ليتر وعزم 451 حصانا، أما علب السرعة في هذه المركبات فجاءت أوتوماتيكية بعشر سرعات.