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تكنولوجيا وعلوم

مدفوع الأجر.. إصدار جديد من واتساب

Lebanon 24
09-10-2022 | 16:00
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كشفت تقارير عالمية أن منصة التراسل الفوري "واتساب"، تستعد لطرح إصدار جديد مدفوع الأجر، أو كما أطلقت عليه "اشتراكًا متميزًا"، سيكون مخصصًا لفئة معينة من المستخدمين.
والإصدار المدفوع الأجر سيكون مخصصًا للشركات، ومتاحًا حاليًا على الإصدار التجريبي من "واتساب"، وفق تقرير لموقع "جي إس إم آرينا".
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مخصص للشركات
وطمأنت واتساب مستخدميها بأن الإصدار مدفوع الأجر سيكون مخصصًا للشركات، ولن يتأثر به المستخدم العادي؛ حيث ستوفر للشركات خدمات خاصة بالتسويق والوصول للمستخدمين والعملاء.

ويمكن للحساب المتميز من واتساب، ربط اتصال قابل للتخصيص، وتغييره مرة كل 4 أشهر، وستكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معين بدلًا من كتابة رقم هاتف، وهي ميزة متوفرة في تطبيق "تليغرام"، وهو ما يمكّن المستخدمين من مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين.

مكالمة فيديو مع 32 شخصا
وسيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضًا بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في نفس الوقت بنفس الحساب، وبهذه الطريقة يمكن للموظفين الاتصال وإدارة حساب الأعمال.

ويمكن من خلال "واتساب" مدفوع الأجر، إجراء مكالمة فيديو لعدد يصل إلى 32 مشاركًا.
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