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تكنولوجيا وعلوم

هل تشغل هواتف آيفون 15 و16 الـ5G بفضل كوالكوم؟

Lebanon 24
10-10-2022 | 05:00
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رجح تقرير جديد أن شركة كوالكوم ستستمر في إمداد هواتف آيفون المستقبلية لعامين قادمين بشرائح المودم التي تدعمها لتشغيل شبكات الجيل الخامس لخدمات المحمول 5G، ما يشير إلى أن "آبل" لن تتمكن من إنتاج شرائح المودم الخاصة بها قبل 2025.
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وأوضح التقرير الجديد الذي نشره المحلل جيف بو من شركة هايتونغ سيكيوريتيز للاستشارات المالية، أنه من المتوقع أن تأتي هواتف آيفون 15 وآيفون 16 بشرائح مودم من شركة كوالوم، بحيث تأتي هواتف "آبل" في 2024 بمودم كوالكوم المنتظر X75.

وتشير التوقعات إلى أن مودم كوالكوم X75 سيتم تصنيعه بواسطة التايوانية TSMC بتقنية 4 نانومتر، ليقدم أداءاً قوياً مع شبكات الـ5G مع ترشيد ملحوظ في استهلاك الطاقة.

وتتوافق تلك التوقعات مع ما أكده تقرير للمحلل المالي مينج تشي كيو، نشر في حزيران الماضي، بأن كوالكوم ستكون المصدر الحصري لشرائح مودم هواتف آيفون 15، خاصة مع فشل محاولات أبل الأولية لإنتاج شرائحها الخاصة.

وأشار تقرير "كيو" إلى أنه رغم فشل محاولاتها الأولية، إلا أن خطط أبل مازالت مستمرة وتضع على قمة أولوياتها الاستقلال بشرائح مودم للـ5G خاصة بها، دون تحديد نطاق زمني لموعد طرح أول آيفون بتلك الشرائح.

ومن المنتظر أن تصل هواتف آيفون 15 بشرائح كوالكوم X70 والتي تم إطلاقها فبراير الماضي، والتي تقدم سرعات تحميل حتى 10 جيجابت في الثانية الواحدة، إلى جانب تقديم استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة لرفع متوسط معدلات التحميل وتغطية أفضل، مع زيادة جودة إشارات الشبكة وخفض معدل التأخير في نقل البيانات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 60%.

يُذكر أن شركة "آبل" قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استقلاليتها الكاملة بشأن معالجات أجهزتها المختلفة من خلال عائلات معالجاتها Apple A لهواتف آيفون وساعات أبل ووتش وApple M لحواسيب ماك ولوحيات آيباد، وذلك بعد اعتمادها لسنوات طويلة على معالجات كوالكوم وإنتل.
المصدر: الشرق
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