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تكنولوجيا وعلوم

بعد 9 سنوات من إطلاقها.. مركبة مدار المريخ الهندية تتوقف عن العمل

Lebanon 24
10-10-2022 | 11:00
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بعد ما يقرب من عقد من إطلاقها في عام 2013، نفد الوقود في مهمة مركبة مدار المريخ الهندية وستتوقف عن العمل. وأظهرت المهمة التي كانت أول مهمة إلى المريخ من قبل دولة آسيوية، نهجًا مختلفًا لعلوم الكواكب من خلال بنائها وإطلاقها بميزانية أصغر بكثير مما هو معتاد لبعثات المريخ من وكالات الفضاء الأكبر مثل ناسا أو وكالة الفضاء الأوروبية.
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وفي تحديث تمت مشاركته هذا الأسبوع، أشادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بإنجازات المهمة، وكتبت أنه "على الرغم من تصميمها لمدة ستة أشهر كمتظاهر للتكنولوجيا، فإن مهمة Mars Orbiter قد عاشت لحوالي ثماني سنوات في مدار المريخ مع سلسلة كاملة من النتائج العلمية المهمة على المريخ وكذلك على الهالة الشمسية، قبل أن يفقد الاتصال بالمحطة الأرضية، نتيجة الكسوف الطويل في أبريل 2022 ".
 
 
المصدر: اليوم السابع
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