26
o
بيروت
26
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد 9 سنوات من إطلاقها.. مركبة مدار المريخ الهندية تتوقف عن العمل
Lebanon 24
10-10-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ما يقرب من عقد من إطلاقها في عام 2013، نفد الوقود في مهمة مركبة مدار المريخ الهندية وستتوقف عن العمل. وأظهرت المهمة التي كانت أول مهمة إلى المريخ من قبل دولة آسيوية، نهجًا مختلفًا لعلوم الكواكب من خلال بنائها وإطلاقها بميزانية أصغر بكثير مما هو معتاد لبعثات المريخ من وكالات الفضاء الأكبر مثل ناسا أو وكالة الفضاء الأوروبية.
Advertisement
وفي تحديث تمت مشاركته هذا الأسبوع، أشادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بإنجازات المهمة، وكتبت أنه "على الرغم من تصميمها لمدة ستة أشهر كمتظاهر للتكنولوجيا، فإن مهمة Mars Orbiter قد عاشت لحوالي ثماني سنوات في مدار المريخ مع سلسلة كاملة من النتائج العلمية المهمة على المريخ وكذلك على الهالة الشمسية، قبل أن يفقد الاتصال بالمحطة الأرضية، نتيجة الكسوف الطويل في أبريل 2022 ".
المصدر: اليوم السابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
Lebanon 24
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
14:06 | 2022-10-09
09/10/2022 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شتاء قاسٍ بانتظار لبنان!
Lebanon 24
شتاء قاسٍ بانتظار لبنان!
01:45 | 2022-10-10
10/10/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. هذا ما سيجري على صعيد المصارف
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. هذا ما سيجري على صعيد المصارف
16:56 | 2022-10-09
09/10/2022 04:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق الدولار.. هذا ما بدأ الصرّافون فعله
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق الدولار.. هذا ما بدأ الصرّافون فعله
03:45 | 2022-10-10
10/10/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة على أوتوستراد الجنوب.. جثة تظهر و "المخابرات" تنتشر!
Lebanon 24
بلبلة على أوتوستراد الجنوب.. جثة تظهر و "المخابرات" تنتشر!
14:25 | 2022-10-09
09/10/2022 02:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-10-10
كوريون يفضّلون "آيفون" على "غلاكسي"
05:00 | 2022-10-10
هل تشغل هواتف آيفون 15 و16 الـ5G بفضل كوالكوم؟
02:02 | 2022-10-10
"غوغل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي
02:00 | 2022-10-10
إليكم كيفية صنع رمز الـ QR الخاص بكم
23:00 | 2022-10-09
تحذير من "ميتا".. انتبهوا من هذه التطبيقات!
16:00 | 2022-10-09
مدفوع الأجر.. إصدار جديد من واتساب
فيديو
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
10/10/2022 20:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
10/10/2022 20:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
23:00 | 2022-10-08
10/10/2022 20:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact