أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1b من مطار بليسيتسك الفضائي وعلى متنه قمر Glonass-K للملاحة.

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وجاء في بيان الوزارة: "أطلق طاقم تابع لقوات الفضاء الروسية، في الساعة 5.52 من صباح يوم الاثنين 10 تشرين الأول 2022، من مطار بليسيتسك الفضائي، صاروخ النقل Soyuz-2.1b وعلى متنه قمر الملاحة Glonass-K".وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق تمت بصورة طبيعية، وأن المنشآت الأرضية التابعة للقوات الجوية تتابع الصاروخ "سويوز" بعد عملية الإطلاق.