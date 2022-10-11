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تكنولوجيا وعلوم

ادلة جديدة عن حياة محتملة على أحد أقمار كوكب زحل

Lebanon 24
11-10-2022 | 02:00
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رجح فريق علماء دولي أن المحيط تحت الجليد على قمر إنسيلادوس أحد أقمار كوكب زحل، قد يكون غنيا بالفسفور العنصر الضروري للحياة.


وفي وقت سابق، نشرت مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America نتائج الدراسة التي أجراها فريق العلماء الدولي برئاسية العالم الصيني هاو تشيغهوا الباحث في جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا.
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ووفقا لفرضية الفريق العلمي، قد يكون المحيط على قمر زحل غنيا بالفوسفور. وكان العلماء في السابق، يعتقدون أن إنسيلادوس غير مناسب للحياة، بسبب نقص الفوسفور، العنصر الذي لا غنى عنه في العظام وأغشية الخلايا والحمض النووي للكائنات الحية.
 
وصمم الباحثون في أثناء الدراسة نموذجا للتفاعل بين الصخور ومياه المحيط الذي تحت طبقة الجليد.
 
 
 
ويقول هاو تشيغهوا: "ظهر أن مياه المحيط على القمر شديدة القلوية، وخالية من الأكسجين، ما يذكرنا بالمياه الغازية التي يتناولها الناس على كوكب الأرض".
 

ووفقا له، يتطلب ذوبان الفوسفور الموجود في صخور إنسيلادوس في هذه المياه أكثر من 100 ألف عام. ويعتقد أن القمر إنسلادوس موجود منذ أكثر من 100 مليون عام.

وأضاف: "هذا يعني أن مياه المحيط غنية بالفسفور".
المصدر: روسيا اليوم
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