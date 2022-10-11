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تكنولوجيا وعلوم
هاتف يعيد Tecno للمنافسة من جديد
Lebanon 24
11-10-2022
|
16:00
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أعلنت Tecno عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع له تحقيق مبيعات كبيرة ليعيدها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية.
ويأتي هاتف Tecno Pova 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (170.6/77.5/8.7) ملم.
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أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل ، ترددها 90 هيرتزا.
ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات HIOS، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة، فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، ووشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
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